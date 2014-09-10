10 сентября Церковь чтит память преподобного Моисей Мурина - ему молятся об избавлении от греха пьянства

Преподобному Моисею молятся об избавлении от греха пьянства.

Преподобный Моисей Мурин жил в четвертом веке в Египте, родом эфиоп. За смуглый цвет кожи его прозвали «мурином». В молодости он был рабом знатного человека, но после того как совершил убийство, господин прогнал его, и он пристал к шайке разбойников. За суровый нрав и большую физическую силу его выбрали главарем.

Моисей вместе с шайкой совершил много преступлений – убийств, грабежей, так что все боялись даже его имени. Разбойник Моисей прожил так несколько лет, но позже раскаялся, оставил шайку разбойников и ушел в одну из пустынных обителей. Здесь он долго плакал, прося принять его в число братии. Монахи не поверили его искреннему покаянию, но бывший разбойник до тех пор умолял не отгонять его, пока братия все-таки не приняла его. В монастыре преподобный Моисей находился в полном послушании у игумена и братии, он проливал много слез, оплакивая свои грехи.

Через некоторое время преподобный Моисей ушел в уединенную келью, где проводил жизнь в молитве и строжайшем посте.

Однажды на келью преподобного Моисея напали четыре разбойника из его бывшей шайки, но он, не утративший огромной физической силы, связал их всех и на плечах принес в монастырь, спрашивая у старцев, как поступить с пленниками. Старцы велели отпустить их. Разбойники, узнав, что попали к своему бывшему предводителю, который пощадил их, последовали его примеру, покаялись и стали монахами. Когда остальные разбойники услышали о покаянии преподобного Моисея, то оставили разбой и стали усердными иноками.

Преподобный Моисей не скоро освободился от страстей. Он часто приходил к игумену монастыря авве (отцу) Исидору, за советом, как избавиться от блудной страсти. Опытный в духовной борьбе старец учил его никогда не пресыщаться пищей, пребывать впроголодь, соблюдая строжайшее воздержание. Страсть не оставляла преподобного Моисея в сонных видениях. Тогда авва Исидор научил его ночным богослужениям. Преподобный простаивал все ночи на молитве, не преклоняя колен, чтобы не заснуть. От длительной борьбы преподобный Моисей пришел в уныние и, когда у него возникла мысль оставить пустынную келью, отец Исидор подкрепил дух ученика. Он показал ему в видении много демонов на западе, готовящихся к борьбе, а на востоке еще большее количество святых ангелов, также приготовлявшихся к битве. Он обнадежил преподобного Моисея, что сила Ангелов превосходит силу бесов, а долгая борьба со страстями нужна ему, чтобы совершенно очиститься от прежних грехов.

Преподобный Моисей предпринял новый подвиг. Обходя по ночам пустынные кельи, он приносил каждому брату воду из колодца. Особенно он старался для старцев, которые жили далеко от колодца и были не в силах принести себе воды. Однажды, наклонившись над колодцем, преподобный Моисей почувствовал сильный удар в спину и замертво упал у колодца, пролежав в таком положении до рассвета. Так бесы мстили преподобному за победу над ними. Утром братия принесла его в келью, и он пролежал целый год без движения. Поправившись, преподобный с твердой решимостью признался игумену, что он будет продолжать трудиться, но Господь положил предел этой многолетней борьбе: отец Исидор благословил ученика и сказал ему, что блудная страсть уже оставила его. Старец велел ему причаститься Святых Таин и с миром идти в свою келью. С тех пор преподобный Моисей получил от Господа власть над бесами.

Слава о его подвигах распространилась среди иноков и за пределами пустыни. Правитель страны захотел увидеть святого. Узнав об этом, преподобный Моисей решил скрыться от посетителей и ушел из своей кельи. По дороге он встретил слуг правителя, которые спросили его, как пройти к пустыннику Моисею. Преподобный ответил им: «Не стоит ходить к этому лживому, недостойному монаху». Слуги возвратились в монастырь, где их ждал правитель, и передали ему слова повстречавшегося старца. Братия, по описанию наружности старца, единодушно признали в нем самого преподобного Моисея.

Проведя много лет в монашеских подвигах, преподобный Моисей был рукоположен во диакона. Епископ облек его в белую одежду и сказал: «Авва Моисей ныне весь бел». Святой ответил: «Владыко, что делает чистым – внешнее или внутреннее?» По смирению преподобный считал себя недостойным принять сан диакона. Однажды епископ решил испытать его и велел клирикам гнать диакона из алтаря, обзывая его недостойным мурином. С полным смирением преподобный принял это. Испытав его, епископ посвятил преподобного во пресвитера. В этом сане преподобный Моисей трудился 15 лет и собрал вокруг себя 75 учеников.

Когда преподобному исполнилось 75 лет, он предупредил своих иноков, что вскоре на скит нападут разбойники и умертвят всех живущих там. Святой благословил иноков уйти заранее, чтобы избежать насильственной смерти. Ученики стали просить преподобного уйти вместе с ними, на что он ответил отказом. С преподобным остались 7 братьев, из которых один, при приближении разбойников, спрятался неподалеку. Разбойники убили преподобного Моисея и оставшихся с ним шесть иноков. Смерть их последовала около 400 года.

Тропарь

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу: приим бо Крест последовал еси Христу, и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души, вещи бессмертней. Темже и со ангелы срадуется, преподобне Моисее, дух твой.

"УНИАН-Религии"

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