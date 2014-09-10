10 сентября – память праведной пророчицы Анны

Святая и праведная Анна происходила из рода Асира (одно из 12 родов, так называемых «колен» Израиля) и была дочерью Фануила. В переводе с еврейского ее имя значит "милостивая". И действительно, она была женщиной добродетельной. За свою благочестивую жизнь Анна была наделена пророческим даром. Достигши глубокой старости, она, по слову евангелиста Луки, "не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь".

Святая Анна принадлежала к числу тех благочестивых иудеянок, которые с нетерпением ожидали пришествия Мессии. Спасителя также ожидал и Симеон, пожилой священник, которому было обещано Богом, что он не умрет, пока не увидит Спасителя своими глазами.

Однажды праведный Симеон, руководимый Святым Духом, пришел в Иерусалимский храм. Это было в тот самый день (сороковой после Рождества Христового), когда Пречистая Дева Мария и Иосиф Обручник пришли туда, чтобы совершить обряд, положенный по иудейскому закону – представить Младенца и принести положенную жертву.

Как только праведный Симеон увидел пришедших, ему было открыто, что это и есть ожидаемый Мессия, Спаситель мира. Старец принял на свои руки Божественного Малыша и произнес пророческие слова: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех людей. Свет к просвещению язычников и славу людей Твоих Израиля».

Далее святой евангелист Лука повествует: «Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и пророчествовала о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме».

Тропарь

Радуйся, Богоприимче старче Симеоне, во объятия приемый Спаса Господа. Веселися и ты, честная пророчице Анно, возвестивши пришествие в мир Христа Бога нашего, сокрушившаго державу вражию и подающего нам велию милость.

"УНИАН-Религии"

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