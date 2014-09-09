Истории о мученических подвигах христиан, в силу их древности, зачастую воспринимаются нами, как какие-то сказочные истории. Но это – реальные подвиги реальных людей, и особенно это можно увидеть и почувствовать рассматривая жития и страдания новомучеников ХХ века.

9 сентября Православная Церковь чтит память преподобномученика игумена Мефодия (Иванова) (в миру Николай Михайлович Иванов.). Родился святой в 1899 году в Симбирске. Отец его был священником. Николай окончил церковно-приходскую школу, духовное училище и после этого поступил в Симбирскую духовную семинарию, которую он не окончил из-за событий 1917-1918 годов.

Закончить обучение ему пришлось в светском учебном заведении. С 1920 года Николай Михайлович стал работать преподавателем в городе Саранске, а с 1921 года — в городе Пензе, в художественно-техническом училище. В том же году он перебрался в Москву. В 1923 году он окончил преподавательскую деятельность и стал послушником в Московском Покровском монастыре. В том же году он был пострижен в монашество с именем Мефодий и рукоположен во иеродиакона. В 1925 году его рукоположили в иеромонаха.

В 1929 году власти закрыли монастырь, а Мефодия арестовали, обвинив в контрреволюционной деятельности. Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило отца Мефодия к трем годам ссылки, которую он был отправлен отбывать в Пинежский район Архангельской области.

По возвращении из ссылки он поселился в селе Суково, Каширского района. Он начал служить в местном храме и вскоре вокруг него собралась небольшая монашеская община.

В 1936 году иеромонах Мефодий был возведен в сан игумена.

26 июля 1937 года руководство НКВД по Московской области отправило распоряжение начальнику Каширского районного отделения НКВД, требуя немедленного ареста игумена Мефодия. Через два дня его арестовали и начали допрашивать. 8 сентября 1937 года Тройка НКВД приговорила отца Мефодия к расстрелу, и он был перевезен в Москву в тюрьму НКВД.

Игумен Мефодий (Иванов) был расстрелян 9 сентября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

"УНИАН-Религии"

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