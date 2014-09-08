8 сентября – память блаженной Марии, старицы Дивеевской

Блаженная Мария (Мария Захаровна Федина) родилась в селе Голеткове Тамбовской губернии в крестьянской семье. С детства Мария любила уединение и молитву. Отец Марии умер, когда ей исполнилось тринадцать лет, через год умерла и её мать Пелагея.

Осиротев в 14 лет, она скиталась между Дивеевом и Саровом голодная, полураздетая, а позже поселилась в Дивеевском монастыре. В обители блаженная Мария первые годы жила в холодной, сырой комнате.

Здесь, как и предсказывала блаженная Прасковья Ивановна, она лишилась ног – «заработала ревматизм». За блаженной Марией ухаживала монахиня Дорофея. Однажды, когда мать Дорофея ушла в кладовую за молоком, блаженная обварилась кипятком «до костей» - попробовала сама себе налить чаю, открыла кран самовара, а завернуть не смогла. Страдания больной усугубила жара, это случилось в жаркий июньский день.

По свидетельству современников блаженной Марии, никто никогда не слышал от неё ни жалобы, ни стона, должно быть именно за терпение и смирение подвижница удостоилась Даров Святого Духа.

После закрытия монастыря Мария Ивановна жила в домах верующих. Представители власти запрещали блаженной принимать посетителей. Однажды блаженную старицу арестовали, однако после допроса, признав ее ненормальной, отпустили.

Следует отметить, что хотя Мария Ивановна, предупреждала сестёр о будущих испытаниях в годы безбожия: лагерях, ссылках, она вместе с тем, уверенно предсказывала и возрождение Серафимо-Дивеевского монастыря, что и исполнилось в 1991 году.

Скончалась блаженная старица в 1931 году в возрасте около 70 лет; её похоронили на кладбище села Большое Череватово.

"УНИАН-Религии"

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