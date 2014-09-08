8 сентября православные чтят святых мучеников Адриана и Наталию - покровителей супружества

Святые мученики Адриан и Наталия - покровители супружества. Им молятся о благополучии и взаимной любви супругов.

Мученики Адриан и Наталия были супругами и прожили в браке только один год. Они жили в городе Никомидии в Вифинской области Малой Азии.

В то время император Максимиан воздвиг гонение на христиан. Начав гонение, он обещал награды тем, кто будет указывать христиан и приводить их на суд. Начались доносы, и по одному из них были взяты 23 христианина, скрывавшихся в пещере рядом с Никомидией. Их мучили, принуждали поклониться идолам, а потом привели в судебную палату, чтобы записать их имена и ответы.

Начальник судебной палаты Адриан, наблюдая, с каким мужеством переносят люди страдания за веру, как твердо и неустрашимо исповедуют Христа, спросил: "Какой награды ожидаете вы от своего Бога за мучения?" Мученики отвечали: "Такой награды, какой мы не можем описать, а ум твой не сможет понять". Под влиянием своего впечатления он стал спрашивать их о Боге. Во время разговора с мучениками, благодать Божия коснулась его доброй души: он осознал божественную истину и сказал мучителям, что и он уверовал во Христа и готов умереть за Него. Тогда мучители заковали Адриана в цепи и бросили в темницу. Император советовал ему вычеркнуть свое имя из списка христиан и попросить прощения. Адриан уверил его, что он не обезумел, а поступал так по собственному убеждению. Ему исполнилось тогда 28 лет.

Узнав об этом, молодая супруга его Наталия, которая втайне уже была христианкой, в радости узнала, что муж ее принял веру в Христа и что ему предстоит мученический венец. Она поспешила к Адриану в темницу и припав к его ногам, целовала его оковы.

Вскоре Адриана вывели из темницы и долго мучили. Наталия до конца была при нем, ободряла его, и видела как он радостно среди мучений предал свою душу Богу. Своими страданиями святая Наталия также заслужила мученический венец, и в скором времени после смерти Адриана она последовала за ним в Царство Небесное.

Тропарь

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего, имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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