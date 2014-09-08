8 сентября Церковь чтит память преподобного Адриана Ондрусовского

Преподобный Адриан Ондрусовский (в миру Андрей Завалишин) был дворянином и владельцем богатого имения недалеко от монастыря преподобного Александра Свирского.

Во время охоты на оленя в 1493 году он случайно встретил преподобного Александра Свирского и после этого часто приходил к нему слушать наставления. Впоследствии он доставлял хлеб его сподвижникам. Оставив имение, он постригся в Валаамской обители с именем Адриан. Через несколько лет, по благословению преподобного Александра Свирского, святой Адриан поселился в уединенном месте на полуострове Ладожского озера. Там был построен храм в честь святителя Николая Чудотворца.

Напротив поселения иноков в дремучем лесу острова укрывалась шайка разбойников под предводительством Ондруса. Встретившись с преподобным, атаман потребовал, чтобы иноки покинули свое место. Преподобный Адриан, не имея у себя денег, чтобы предложить выкуп за место, обещал атаману ходатайствовать за него пред Богом. Разбойник смеялся над преподобным, но тот так долго и смиренно умолял его, что атаман смягчился и сказал: "Живите".

Этот атаман вскоре попал в плен к другой шайке, прятавшейся неподалеку на каменистом Сторожевском мысе. Несчастный знал, что после страшных истязаний его ожидает смерть, и горько раскаивался в прежней жизни. Вдруг он увидел перед собой преподобного Адриана, который сказал: "По милосердию Господа, у Которого просили для тебя пощады пустынному братству, ты свободен" - и исчез. Атаман увидел себя без оков на берегу и никого вокруг. Пораженный, он поспешил в обитель преподобного Адриана и нашел всех подвижников на псалмопении. Оказалось, что преподобный не выходил из обители. Разбойник упал к ногам настоятеля и просил принять его в братию. Оставленный в обители, он окончил жизнь в покаянии. Также раскаялся и разбойник другой шайки. По молитвам преподобного Адриана он принял постриг с именем Киприан. А впоследствии основал на месте притока обитель и прославился чудесами.

Обитель преподобного Адриана получала вклады царя Иоанна Грозного. В августе 1549 года преподобный Адриан был восприемником дочери царя Иоанна Грозного Анны. Когда старец возвращался из Москвы в обитель его убили разбойники, надеясь найти деньги. Братия долго ждала настоятеля, и вот спустя 2 года, в 1551 году, он явился ночью в видении нескольким старцам и рассказал о своей кончине. На другой день, 17 мая, братия нашла его нетленное тело в болоте и предала погребению у стены церкви в честь святителя Николая.

"УНИАН-Религии"

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