7 сентября Церковь чтит память святого Мины, патриарха Константинопольского

В царствование Юстиниана святой Мина был пресвитером и питателем странников в доме для путешественников во имя святого Сампсона. После того как патриарх Анфим был низложен с престола за еретическое мудрствование, святой Мина как муж правоверный, проводивший святую жизнь и достойный высокого сана, был возведен на патриаршество святым Агапитом, папой римским, пришедшим в то время в Константинополь.

Один еврейский мальчик вошел с другими детьми в церковь и причастился Святых Христовых Таин. Дома он рассказал об этом своему отцу. Тот в страшном гневе схватил ребенка и бросил его в раскаленную печь (этот еврей был стеклодув). Жене своей он ничего не сказал. Мать три дня со слезами искала сына, громко его звала, и, наконец, на третий день он отозвался ей из раскаленной печи. Она с трудом вытащила оттуда ребенка, который был невредим.

Мальчик рассказал, что к нему приходила Пресветлая Жена, остужала огонь и приносила воду и пищу. Об этом случае стало известно святителю Мине и святому императору Юстиниану I. Мальчик и его мать приняли Крещение, но отец ребенка ожесточился и не захотел раскаяться, несмотря на великое чудо, которому он был свидетелем.

Тогда император предал его суду как детоубийцу и приговорил к смертной казни. Святой патриарх Мина правил Константинопольской Церковью 16 лет. В период его патриаршества в Константинополе был освящен знаменитый храм в честь Святой Софии, Премудрости Божией. Святитель мирно скончался в 552 году.

"УНИАН-Религии"

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