6 cентября Церковь чтит память преподобного Арсения Комельского

Преподобный Арсений Комельский происходил из московского дворянского рода. В молодом возрасте принял монашеский постриг в Троице-Сергиевом монастыре. В обители нес послушание переписчика книг. Известно Евангелие, переписанное им в 1506 году. В 1525-1527 годах преподобный был игуменом Троице-Сергиева монастыря.

Много времени святой проводил в уединенной Махрщской обители. Даже будучи игуменом он не носил богатой одежды, что очень удивило Великого князя Василия IV при их первой встрече. Братия объяснила царю, что преподобный Арсений желает удалиться в пустынь.

Удалившись далеко в леса со своим келейным старцем, святой избрал место для сугубой молитвы. Но местные жители, приходившие в леса для ловли зверей, случайно убили келейника, а самого Арсения попросили удалиться в Шилегонский лес. Но и то место он вскоре должен был оставить.

В 1530 году великий князь Василий выдал ему грамоту на землю в Комельском лесу на реке Кохтыше. Со своим учеником Герасимом преподобный начал расчищать здесь лес. Когда к нему собралось несколько иноков, он поставил храм в честь Положения ризы Пресвятой Богородицы.

Проведя жизнь в посте, молитве и постоянном труде, преподобный скончался 24 августа 1550 года. сведения о жизни святого были утрачены во время пожара в Комельском монастыре в 1596 году. Краткие сведения о его жизни были собраны иноком его обители Иоанном. Через сто лет святому был посвящен один из приделов нового каменного храма, возведенного в Комельской обители. Память святого совершается 6 сентября.

Тропарь

Удалився мира, и водворився в пустыню, и ту подвизався добрым подвигом, постом, и молитвами, и многим терпением, и жив показал еси многая чудеса, и по преставлении своем источаеши различная исцеления с верою приходящим к честному гробу твоему, Арсение, отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.