6 сентября Православная Церковь чтит память иконы Божией Матери Петровской. Икона имеет такое название потому, что ее написал святитель Петр, митрополит Московский, когда был еще игуменом Ратского монастыря на Волыни. Этот образ святой Петр подарил святителю Максиму, митрополиту Киевскому и всея Руси, во время посещения им Ратской обители.

Митрополит перенес эту икону во Владимир на Клязьме, где тогда находилась его кафедра. По смерти святителя Максима игумен Геронтий, решивший захватить митрополичий престол, ходил с этой иконой к Константинопольскому Патриарху Афанасию (1303-1311). Но пресвятая Богородица не дала совершиться неправедному делу – во время плавания игумена Геронтия поднялась страшная буря, а ночью ему явилась Пресвятая Владычица Богородица и сказала, что сан святителя будет дан не ему, а тому, кто написал эту икону.

Когда Геронтий добрался до Константинополя, святитель Петр уже был в Константинополе. Патриарх передал икону и святительское благословение святителю Петру. По своем возвращении святой перенес икону во Владимир, а в 1325 году, при перенесении митрополичьей кафедры в Москву, икону как великую святыню поместили в Московском Успенском соборе.

Тропарь

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибaем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.