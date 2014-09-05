5 сентября Православная Церковь чтит память преподобного Флорентия Нурсийского

Преподобный Флорентий Нурсийский проводил отшельническую жизнь в пределах Нурсийских (Италия) вместе с преподобным Евтихием. В скором времени преподобный Евтихий был избран игуменом одного монастыря, и преподобный Флорентий остался один на том месте, чтобы не покидать церкви, которую они имели.

После удаления Евтихия к святому Флорентию пришел медведь, который по Божьему усмотрению стал служить преподобному, пася его овец и приходя всегда в то время, какое ему указывал преподобный. Молва об этом распространилась по всей стране той, и все почитали Флорентия святым человеком.

Движимые завистью люди убили того медведя. Господь поразил их проказой, от которой они вскоре и умерли. А преподобный в продолжение всей своей жизни не переставал рыдать об их погибели.

Однажды по молитвам преподобного змеи и гады, окружавшие его келью, были убиты громом посреди солнечного дня, а потом унесены с того места птицами. Пожив богоугодно, преподобный Флорентий отошел ко Господу в 547 году.

"УНИАН-Религии"

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