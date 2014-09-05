5 сентября – память святого мученика Луппа

Мученик Лупп жил в конце III века и был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского. Присутствуя при кончине господина, он омочил свою одежду его кровью и взял перстень с его руки. Имея одежду в крови святого, а также его перстень, именем великомученика Димитрия святой Лупп творил в Солуни многие чудеса. Он разбил языческих идолов, за что подвергся преследованию от язычников, но силой Божией был сохранен невредимым.

Святой Лупп добровольно предал себя в руки мучителей и по повелению императора Максимиана Галерия был усечен мечом после 306 года.

В народе заметили, что со дня памяти этого святого начинались первые заморозки, которые называли лупенскими. По созвучию имени святого Луппа говорили: “На Луппа льны лупить”. В просторечии святой Лупп назывался Брусничником, оттого что в это время поспевала брусника.

"УНИАН-Религии"

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