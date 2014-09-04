4 сентября Церковь чтит память преподобного Исаакия - настоятеля Оптиной пустыни

Преподобный Исаакий (в миру Иван Иванович Антимонов) был родом из Курска. Родился он 31 мая 1810 года в купеческой семье. От своих родителей он получил хорошее благочестивое воспитание. Мысль об уходе в монастырь долгие годы вызревала в душе благочестивого юноши, вынужденного помогать отцу в торговых делах.

К 1847 году он окончательно определился с избранием своего последующего жизненного пути. Он покидает отчий дом и стает послушником Введенской Оптиной пустыни. Молодой послушник был вверен под руководство преподобному старцу Макарию. Под его духовным руководством прошли годы послушания.

В 1851 году он постригается в рясофор, в 1854 году в мантию. В 1855 году его рукополагают во иеродиакона, а в 1858 году он принимает рукоположение в иеромонаха.

После смерти старца Моисея в 1862 году преподобный Исаакий становится настоятелем Оптиной пустыни и под его руководством монастырь становится одним из наиболее процветающих в России.

Святой, даже будучи архимандритом, всегда смиренно и без упреков слушался своего духовного отца, которым после смерти преподобного Макария стал великий святой – преподобный Амвросий Оптинский. «Отцы и братия! Нужно ходить к старцу для очищения совести», — часто повторял он. Так, благоговейно, почти до умаления себя, стоял он со всеми в очереди к своему духовнику, и беседовал с ним, стоя на коленях, как простой послушник.

В последние годы жизни настоятеля многие скорби выпали на его долю. Здоровье его стало заметно слабеть, и он келейно принял пострижение в схиму. Умирал он тихо, окруженный плачущими чадами своими, которым дал последнее наставление: «Любите Бога и ближних, любите Церковь Божию, в службе церковной, в молитве ищите благ не земных, а небесных; здесь, в этой святой обители, где вы положили начало иноческой жизни, и оканчивайте дни свои».

Преподобный отец наш Исаакий упокоился 4 сентября 1894 года. В этот день и совершатся память святого.

Тропарь

Венечник явился еси преподобномучениче Исаакие яко враги Креста Господа твоего низложил еси, старцем оптинским поревновал еси и с новомученики Российскими прославился еси темже мы тебе с любовию вопием: слава Давшему ти крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.

"УНИАН-Религии"

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