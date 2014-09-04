4 сентября Православная Церковь вспоминает память священномученика Феодора, епископа Пензенского

Священномученик Феодор, в миру Владимир Алексеевич Смирнов, родился 17 января 1891 года в селе Козловка (Пензенская область) в семье псаломщика. Окончил Саратовскую Духовную Семинарию, а затем - Казанскую Духовную Академию.

С 1916 по 1918 годы преподавал историю и другие предметы в средних учебных заведениях города Вольска Саратовской губернии.

Следующие два года Владимир Алексеевич служил в Красной Армии, в Донской Северо-Кавказской дивизии, инструктором школьного отдела и политотдела.

В 1921 года он был рукоположен во иерея. Позже был осужден и выслан в город Нарым. Освободившись, устроился священником в село Никольское Кузнецкого района Пензенской области. В 1934 году был пострижен в монашество с именем Феодор, а в следующем году переехал в Пензу.

23 сентября 1935 года состоялась хиротония иеромонаха Феодора во епископа Пензенского, через года он уже был арестован.

На допросах епископ Феодор держался стойко и категорически отрицал свою контрреволюционную деятельность, в которой его обвиняли.

5 февраля 1937 года епископ Феодор, находившийся в заключении, был уволен от управления Пензенской епархией на покой. Вместе с ним по одному делу проходило еще пять человек. Все они, кроме одного, были расстреляны в Пензе 4 сентября 1937 года.

20 августа 2000 года, по завершении Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, епископ Пензенский Феодор (Смирнов) и с ним пострадавшие священники Гавриил Архангельский и Василий Смирнов были причислены к лику святых для общецерковного почитания в Соборе новомучеников и исповедников Российских.

"УНИАН-Религии"

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