4 сентября Православная Церковь чтит память Горазда, епископа Богемского

Епископ Горазд, в миру Матей Павлик родился 26 мая 1879 года в моравской деревне Груба Врбка в католической семье.

С отличием окончил Государственную немецкую гимназию и богословский факультет Оломоуцкого университета. Самостоятельно изучил церковнославянский язык, в 1900 году посетил Киев, чтобы ознакомиться с богослужением Русской Церкви.

В 1902 году был рукоположён во священника католическим архиепископом Оломоуцким Теодором Когном.

После Первой мировой войны появились возможности для возрождения православной миссии на территории бывшей Австро-Венгерской империи, поэтому отец Матей Павлик присоединился к Сербской Православной Церкви.

В 1921 году в монастыре Крушедол пострижен в монашество с именем Горазд в честь ученика святого равноапостольного Мефодия.

В этому же году в Белграде состоялось наречение архимандрита Горазда во епископа Моравско-Силезского. 25 сентября хиротонисан во епископа Моравско-Силезского.

В течение последующих двух десятилетий епископ Горазд и его сподвижники активно возрождали православие в Чехословакии. Они построили одиннадцать церквей и две часовни, занимались переводом богослужебной литературы на чешский язык.

В условиях гитлеровской оккупации 28 мая 1941 года Чешская православная епархия была принята под юрисдикцию РПЦЗ.

Во время ликвидации агентами чехословацкого правительства в изгнании Рейнхарда Гейдриха епископ Горазд находился в Берлине. Агенты-ликвидаторы укрылись в крипте православного кафедрального собора святых Кирилла и Мефодия в Праге. Однако после боя с эсэсовцами, открывшими место их убежища, агенты были вынуждены застрелиться. Члены соборного клира, укрывшие убийц Гейдриха, были арестованы.

Епископ Горазд, вернувшийся в Прагу, заявил, что готов разделить наказание, которое понесут его клирики, после чего был арестован и расстрелян вместе со старостой и священством своего кафедрального собора.

Тропарь

Возбранный воеводо православных и Моравской церкви учителю, богомудрый пастырей первоначальниче, святый отче наш Горазде, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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