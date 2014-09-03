3 сентября – память преподобного Авраамия Смоленского

Преподобный Авраамий Смоленский, проповедник покаяния и будущего Страшного суда, родился в 1172 году в Смоленске от богатых родителей, которые до него имели 12 дочерей и молили Бога, чтобы даровал Он наследника роду их и всему имению.

После смерти своих родителей он раздал свое имущество церквам, монас­тырям и бедным, оделся в рубище и стал ходить по городу, как нищий и юро­ди­вый, прося Бога указать ему путь ко спасению. Вскоре, по Божьему внушению, он поступил иноком в обитель Богоматери, находив­шуюся в шести верс­тах от Смоленска, на месте, называвшемся «Селище».

С терпением и кро­тостью молодой инок ревностно исполнял все подвиги послушания, проводил время в посте и молитве, украшал себя иноческими добродетелями и прилежно занимался изучением Священного Писания, житий и поучений святых подвижников и свято­отеческих творений.

Более 30 лет трудился он в обители, когда игумен убедил его принять в 1198 году сан пресвитера. Сам преподобный Авраамий утруждал плоть свою чрезвычайным постом. Лицо его было бледно и необыкновенно сухо. Подвижник был похож в священных одеждах на святителя Василия Великого, жизни которого подражал. Святой был строг и к себе, и к духовным детям. Скончался преподобный Авраамий до 1224 года, прожив в иночестве 50 лет.

Тропарь

Днесь возсия нам память твоя, славне, яко солнце, светозарно лучами озаряющая мир и тьму нощи злых духов от нас отгоняющая. Днесь Небесныя силы святых Ангел и души праведных мысленно торжествуют, радующеся. Днесь и мы, грешнии, припадающе, молимся: отче преподобне Авраамие, Христа Бога моли непрестанно спасти град и люди, любезно тебе почитающия.

"УНИАН-Религии"

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