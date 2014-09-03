3 сентября Православная Церковь чтит память преподобного Авраамия Печерского, трудолюбивого

Преподобный Авраамий Печерский, Трудолюбивый, подвижник Киево-Печерской обители XІІІ века. Мощи его почивают в Ближних (Антониевых) пещерах. На старинной иконе Печерских чудотворцев Антониевой пещеры прпеподобный Авраамий назван «игуменом»; точно с тем же саном известен он в рукописных святцах.

У Кальнофойского прп. Авраамий, Трудолюбивый, почивает в пещерной трапезе. О времени кончины преподобного Авраамия достоверно неизвестно. Предположительно, это XII-XIII век. Архиепископ Филарет (Гумилевский) предполагал, что Авраамий «в последнее время своей жизни подвизался в пещере и здесь после молитвы трудился над приготовлением всего нужного для пещерной братии, чем и заслужил звание трудолюбивого».

Местная канонизация преподобного Авраамия совершилась при установлении митрополитом Киевским святителем Петром (Могилой) празднования Собора преподобных отцов Ближних и Дальних пещер - в 1643 году.

"УНИАН-Религии"

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