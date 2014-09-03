3 сентября Церковь чтит память мученицы Вассы с сыновьями Феогнием, Агапием и Пистом

Мученица Васса с сыновьями Феогнием, Агапием и Пистом жила в городе Едессе Македонской и была замужем за языческим жрецом. С детства она была воспитана в христианской вере, которую и передала сыновьям.

Во время императора Максимиана Галерия (305-311) муж донес правителю на свою жену и детей. Все они, несмотря на угрозы, отказались принести жертву идолам. Тогда на глазах у матери стали истязать детей. Старшего, Феогния, подвесили и строгали железными когтями.

Отроку Агапию содрали с головы до груди всю кожу, но мученик не проронил ни звука. Наконец, начали мучить и младшего сына Писта. Мать не переставала воодушевлять их к терпению страданий за Христа. Тогда отрокам отрубили головы. (По одному сказанию, три брата мученика пострадали в Едессе в Македонии, по другому - в Лариссе, в Фессалии в их отечестве).

Святую Вассу заключили в тюрьму и морили голодом, но Ангел подкреплял ее небесной пищей. При последующих мучениях она осталась невредимой от огня, воды и зверей. Когда ее привели в языческое капище, она разбила статую Зевса. Тогда мученицу бросили в морскую пучину. Но неожиданно для всех подплыл корабль, и святую подняли на него 3 светоносных мужа (преподобный Никодим Святогорец полагал, что это были ее дети, ранее замученные).

Спустя 8 дней святая Васса сама сошла с корабля к правителю острова Алон, недалеко от Кизика, в Препонтиде или Мраморном море. После биения палками ей отсекли голову.

Известно, что около 450 года в Халкидоне уже существовала церковь во имя святой мученицы Вассы.

"УНИАН-Религии"

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