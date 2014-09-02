2 сентября – память святых Севира, Мемнона и 37 мучеников, пострадавших с ними

Мученики Севир, Мемнон и с ними 37 мучеников пострадали в Филиппополе фракийском во времена императора Диоклитиана. За твердое и бесстрашное исповедание веры во Христа святого Севира строгали железными крючьями. Затем на пальцы его рук надели раскаленные перстни и опоясали раскаленным железным поясом.

После этих мучений святого обезглавили. Когда правитель узнал, что мученик Севир обратил ко Христу сотника Мемнона, то приказал также мучить его. Мученика Мемнона растянули и вырезали из кожи на его спине три ремня. Вместе с ним пострадали еще 37 мучеников. Всем им отрубили руки и ноги и бросили в горящую печь.

Тропарь

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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