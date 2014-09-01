1 сентября - память мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников

Святой Андрей жил в начале IV в. Он был военным трибуном в войске императора Максимиана Галерия, которое стояло на восточных границах Римской империи. Хотя Андрей еще не принял святое крещение, он, подобно розе посреди терновника, выделялся и благочестием, и доблестью.

Главнокомандующий Антиох, известный жестокостью по отношению к христианам, оказался перед лицом внезапного вторжения персов. Тогда он вспомнил о доблестном Андрее и послал его во главе отряда навстречу врагам.

Перед тем, как вступить в битву, Андрей призвал своих людей положиться на Христа, Который создал небо и землю и уничтожил могущество ложных богов. Так, единогласно призвав имя Христово, они обратили вспять вражеские войска и изгнали их из пределов империи.

После этой неожиданной победы воины Андрея решили обратиться ко Христу. О них донесли как о христианах, и Антиох вместо того, чтобы справедливо наградить победителей, призвал их к себе на суд. Чуждый всякого чувства признательности и сжигаемый гневом, он прочел императорские эдикты и напомнил имена знатных христиан, которых повелел казнить ранее. Андрей ответил, что на самом деле эти христиане-мученики одержали над ним победу и что истязания, которым он их подверг, стали для них победными трофеями в Царстве Небесном.

Тогда Антиох, прибегнув к жестокой насмешке, объявил, что надлежит доставить отдохновение такому человеку, как Андрей, явившему в битве доказательство великого мужества, и приказал растянуть святого на раскаленном бронзовом ложе. Пламя веры и любви, пылавшее в сердце доблестного мученика, позволило ему не чувствовать ожогов, и он нашел на этой постели истинное отдохновение.

Затем схватили некоторых воинов, которые прославились в битве вместе со Стратилатом, и прибили их руки гвоздями к перекладинам. Они с улыбкой претерпели пытку, радуясь, что участвуют в Страстях Господа нашего Иисуса Христа даже до крещения.

Поскольку они оставались неколебимы в своем решении, Антиох повелел заключить их в тюрьму и написал императору, спрашивая, следует ли предавать казни доблестного военачальника, тем самым рискуя вызвать мятеж в войске и восстание народа, который считал его героем. Максимиан ответил, чтобы он втайне, при помощи хитрости, избавился от него и никоим образом не позволил проникнуть новой религии в армию.

Тогда Антиох освободил Андрея и его воинов, притворившись, что позволяет им идти, куда им кажется правильным. Святой мученик, извещенный Богом об этой хитрости, отправился в Тарс вместе со своими людьми и попросил епископа Петра крестить их. Когда Антиох узнал об их уходе, он написал военачальнику Киликии Селевку, чтобы тот арестовал их как можно быстрее и предал смерти, если они окажут малейшее сопротивление.

Селевк, также фанатичный преследователь христиан, поспешил в Тарс со значительным отрядом. Андрей и воины, только что принявшие крещение, пересекли Таврские горы, чтобы избавиться от преследования, и направились в армянский город Мелитину. Селевк не прекратил поисков и с помощью предателя по имени Мартин догнал их в ущелье в Таврских горах. Когда воины приготовились броситься на них, святой Андрей призвал товарищей поднять руки для молитвы, а не для того, чтобы размахивать мечами. Опустившись на колени, он долго молился о врагах и спасении мира. Как только он закончил молитву, воины бросились на них и начали убивать, как невинных агнцев, не оказывавших никакого сопротивления.

Согласно желанию, высказанному святым Андреем в молитве, на том месте, где он пролил свою кровь, забил целительный источник. Петр, епископ Тарсийский, и Нон, епископ Верийский, которые вместе с другими клириками издали наблюдали за мученичеством, после пришли туда и позаботились о драгоценных останках. Мученическая кончина святых последовала около 302 г.

Тропарь

Земнаго сана славу оставив, Небесное Царство наследовал еси, кровными каплями, яко пречудным камением, нетленныя венцы украсил еси и ко Христу привел еси собор страстотерпец. С лики ангельскими в невечернем свете незаходимаго Солнца Христа обрел еси, святе Андрее Стратилате, Егоже моли с пострадавшими с тобою присно, да спасет души наша.

"УНИАН-Религии"

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