1 сентября - собор Московских святых

Собор московских святителей — празднование в честь святых московской земли.

Первым московским святым был митрополит Петр, который сначала был местночтимым, однако уже через 13 лет после его кончины, в 1339 году, специальной грамотой константинопольского патриарха было провозглашено его общерусское почитание.

В XV веке уже говорят о московских святых во множественном числе. Ими стали, помимо Петра, его преемники на митрополичьей кафедре Киприан, Фотий и Иона, много сделавшие для возвышения Москвы. 5 октября 1596 года при царе Федоре Ивановиче первым русским патриархом Иовом было установлено празднование Собора московских святителей.

В Собор вошли исключительно митрополиты — Петр, Алексий, Фотий и Иона. Тогда же утверждается и чин празднования всем святителям вместе. Позднее к ним в 1875 году был причислен митрополит Филипп (Колычев), а в 1913 году патриарх Гермоген, много сделавший для преодоления „Смуты“ начала XVII века. Уже в наше время Собор пополнили митрополит Макарий, первый русский патриарх Иов и первый патриарх послесинодального периода — Тихон.

Также канонизированы благоверные князья — Дмитрий Донской и Даниил Московский.

Отдельную группу составляют блаженные юродивые — Василий Блаженный, Максим Московский и Иоанн Московский.

Тропарь Собора Московских святых

Днесь пророчество святителя Петра пред очами нашими сбывается, сердце бо России град Москва свыше славу велию приемлет, украшаем, яко бисером честным, многим сонмом Божиих угодников; к нимже мы любовию возопиим: о, пречуднии святителие, исповедницы и мученицы новии, благовернии князие, преподобнии отцы, и премудрии юродивии, и вси святии, знаемии и незнаемии, яко благочестия столпи, молите Христа Бога стране нашей в мире спастися.

"УНИАН-Религии"

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