1 сентября Церковь чтит память мучеников Тимофея, Агапия и Феклы

Мученики Тимофей, Агапий и Фекла пострадали в 304 году. Мученик Тимофей родился в городе Газы Кесарии Палестинской. Он изучал Священное Писание и, получив особый дар слова, стал учителем христианской веры. Во время гонения на христиан со стороны императоров Диоклитиана (284-305) и Максимиана (284-305) мученик был представлен на суд правителя Урбана.

Святой Тимофей бесстрашно объявил себя христианином и произнес проповедь о любви Господа Иисуса Христа к людям и о Его пришествии в мир для их спасения. Мученика подвергли жестоким истязаниям, и, когда увидели, что он остается непреклонным, его сожгли.

В том же городе и в том же году пострадали за Христа мученики Агапий и Фекла - они были отданы на растерзание диким зверям и в таких страданиях приняли небесные венцы.

"УНИАН-Религии"

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