29 августа Церковь чтит память святого мученика Диомида

Святой мученик Диомид был родом из города Тарса Киликийского. По профессии он был врачом. Будучи так же глубоко верующим человеком, преданным идеалам христианской веры он так же исцелял и души людей, которые приходили к нему.

Он много путешествовал, обращая людей к истинной вере и проповедь привела ко Христу многих язычников. Молва о нем распространилась по империи и его имя стало известно императору Диоклетиану (284-305).

Когда святой пришел в Никею император послав воинов взять его. По дороге из Никеи в Никомидию он сошел с телеги, чтобы помолиться, и умер. В доказательство исполненного поручения воины отсекли ему голову, но сами ослепли. Диоклитиан приказал отнести голову обратно к телу. Когда воины исполнили приказ, они прозрели и уверовали во Христа.

"УНИАН-Религии"

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