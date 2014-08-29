Сегодня Церковь чтит память преподобного Херимона Египетского

Преподобный Херимон Египетский жил в IV в. - начале V в. Подвизался он в Скитской пустыни. Воспоминания о жизни и подвигах святого сохранились в «Лавсаике» Палладия и в алфавитном Патерике. Прославился он совершенством своей духовной жизни и строгими аскетическими подвигами во славу Господа Бога. Преподобный подвизался в пустыни на большом расстоянии от церкви (за 40 верст) и от источника воды (12 верст). Святой Херимон прожил в пустыни долгую, угодную Богу жизнь. Скончался он в возрасте более чем сто лет.

"УНИАН-Религии"

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