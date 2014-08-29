29 августа Церковь чтит Феодоровскую икону Божией Матери. Перед ней молятся о счастье в браке, в случае длительной бездетности, об удачном вынашивании ребенка и при трудных родах.

По преданию, Феодоровская икона Божией Матери написана святым евангелистом Лукой. Кем и когда она принесена в Россию – неизвестно, но уже в XII веке икона находилась в часовне недалеко от города Городца и считалась чудотворной. В 1164 году псковским князем Георгием Всеволодовичем на месте часовни был устроен монастырь, названный Городецким. В нашествие Батыя обитель сгорела. Все думали, что в огне погибла и икона.

В 1239 году, 16 августа, в день праздника Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа костромской князь Василий Юрьевич во время охоты увидел на сосне икону. Когда он попытался взять её в руки, икона поднялась в воздух. Поражённый этим чудом, князь пригласил духовенство и народ. После всеобщей молитвы икону сняли с дерева и отнесли в главный собор Костромы.

А накануне жители города видели, как по городу с иконой в руках прошёл какой-то воин в богатой одежде, очень схожий со святым великомучеником Феодором Стратилатом, в честь которого в Костроме был построен собор. Поэтому явленную икону Божьей Матери и назвали Феодоровской.

Среди людей, пришедших поклониться обретенной иконе Богородицы «Феодоровская», были и люди из опустошённого татарами Городца, которые тотчас признали, что обретенная икона и есть та, которая несколько лет стояла в городецкой часовне.

Дважды Костромской собор пережил пожар, и оба раза икона оказывалась невредимой. После этих пожаров князь Василий решил построить для иконы Богоматери «Феодоровская» особый храм – Успенский собор с приделом во имя великомученика Феодора Стратилата. Алтарём он был обращён не на восток, а на север – к месту обретения иконы. Феодоровская икона пребывала в этом соборе, ставшем в 1835 году кафедральным, до 1929 года. После всевозможных перемещений из храма в храм, связанных с «историческими изменениями» в стране, 18 августа 1991 года икона была перенесена в кафедральный Богоявленский собор Костромской епархии, где и пребывает до настоящего времени.

Тропарь

Днесь светло красуется преименитый град Кострома и вся Русская страна, созывающи к веселию вся боголюбйвыя народы христианския, на преславное торжество Божия Матере, пришествия ради чудотвбрнаго Ея и многоцелебнаго образа, днесь бо явйся нам пресветлое великое солнце, приидите, вей Богоизбраннии людие, новый Израиль, ко источнику цельбоносному, источает бо нам неоскудныя милости Пресвятая Богородица и избавляет вся грады и страны христианския невредимы от всех навет вражиих. Но, о Всемилостивая Госпоже, Дево Богородице, Владычице, спаси страну нашу, и архиереи, и вся люди Твоего достояния от всех бед по велицей Твоей милости, да зовем Ти: радуйся, Дево, Христианом похвале.

"УНИАН-Религии"

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