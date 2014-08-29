29 августа Церковь чтит Глинский Нерукотворный Образ Спасителя

Икона Спаса Нерукотворного – величайшая святыня христианского мира. По Преданию, она чудесным образом запечатлелась на куске ткани, которым Господь вытер лицо после омовения. Иисус Христос отдал Свое изображение слуге едесского царя Авгаря, больного проказой. Образ исцелил царя и сделал христианином. Чудо исцеления Нерукотворным образом было первым, совершенным не Самим Господом, а Его изображением. Оно стало знамением святости изображений Церкви, чудотворности Ее икон.

По традиции, икона «Спас Нерукотворный» - первый из образов, который доверяют писать иконописцу, прошедшему ученичество.

Глинский Чудотворный Нерукотворенный образ Спаса, наряду с Чудотворной иконой Рождества Пресвятой Богородицы Пустынно-Глинской, является главной глинской святыней. В Глинскую пустынь он был принесён при игумене Филарете. В рукописном описании пустыни 1829 года так написано об этой иконе: «Один из братий здешних, иеродиакон Авксентий (в миру — Афиноген Андреев) имел деда, весьма благоговейного инока, который, упражняясь в искусстве живописи, в XVIII веке написал в посте и молитве икону Нерукотворенного Спаса».

От образа Нерукотворенного Спаса как в Муроме, так и в Глинской пустыни неоднократно происходили благодатные исцеления и знамения.

Игумен Филарет поместил чудотворный образ Нерукотворенного Спаса в большом резном киоте за правым клиросом в храме Рождества Пресвятой Богородицы. В том же 1818 году на средства, пожертвованные графом Сергеем Павловичем Потёмкиным, он украсил эту икону серебряной ризой с позлащенным венцом и драгоценными камнями. На ризе в особом киоте находилась частица Животворящего Древа Креста Господня. Отец Филарет установил совершать по воскресным дням перед Нерукотворенным образом акафист Спасителю, что впоследствии вошло в традицию обители и всегда неукоснительно исполнялось.

Нерукотворенный образ находился в Глинской пустыни вплоть до ее закрытия в 1922 году, а также в период временного открытия монастыря в 1942-1961 годах. Во время закрытия обители икону удалось спасти от конфискации, и долгие годы она хранилась у одного из Глинских подвижников — игумена Иоанникия (Леуты), а после его смерти — у его духовных чад. В 2006 году, 18 июля — в день памяти преподобного Сергия Радонежского — Глинская святыня вернулась в монастырь, и это — явный знак милости и благоволения Божьего к возрождающейся древней обители.

Тропарь

Пречистому Твоему образу покланяемся, Благий, просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже: волею бо благоволил еси плотию взыти на Крест, да избавиши яже создал еси от работы вражия. Тем благодарственно вопием Ти: радости исполнил еси вся, Спасе наш, пришедый спасти мир.

"УНИАН-Религии"

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