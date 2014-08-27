27 августа Церковь чтит память Нарвской иконы Богородицы

Нарвская икона Богородицы чудесно прославилась в 1558 году, во время осады города Нарвы русскими войсками. Во время этой осады немецкие солдаты нашли в одном доме, в котором раньше жили русские купцы, икону Богоматери с Младенцем на руках. Они начали глумиться над святым образом.

Ситуация обернулась так, что икону решили уничтожить бросив ее в огонь. Но огонь, вместо того, чтобы сжечь образ Божией Матери поднялся к потолку и зажег крышу того здания. Мало того, как только пламя показалось на крыше, среди чистого неба поднялась буря, которая начала переносить огонь с одного дома на другой. Вскоре почти весь город был охвачен ужасным огненным потоком. Увидев пожар в городе, русские войска пошли на штурм и взяли его.

Когда пожар утих и город начали расчищать, тогда среди пепла на месте того дома нашли две иконы – образ Богородицы и святителя Николая Чудотворца. Две иконы были совершенно невредимыми.

Через некоторое время в Нарве был построен храм в честь чудотворной иконы Пресвятой Богородицы.

Тропарь

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибaем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы.

"УНИАН-Религии"

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