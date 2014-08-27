27 августа Церковь чтит память Беседной иконы Божией Матери

История появления Беседной иконы Божией Матери связана с явлением на Руси Тихвинского образа Богородицы в 1383 году. На ней изображаются Божия Матерь и святитель Николай Мирликийский беседующие с пономарем Георгием.

Георгий, был послан оповестить окрестных жителей о предстоящем освящении храма в день праздника Успения Пресвятой Богородицы. Когда он исполнил свое поручение и возвращался обратно, то увидел Божию Матерь, сидевшую на сосновом бревне с игуменским посохом в руке и рядом с Ней святителя Николая.

Владычица велела ему передать строителям храма, чтобы на церкви поставили деревянный крест вместо железного. А святитель Николай обещал дать знамение, чтобы подтвердить его слова. Он передал эти слова строителям храма, они его не послушали. Когда они начали водружать железный крест, внезапно налетевший порыв ветра схватил одного из строителей и безвредно опустил с кровли храма. После такого знамения был установлен деревянный крест.

На месте же чудесного явления Богородицы и святителя Николая была построена часовня, во имя Николая Чудотворца. Из соснового бревна, на котором сидела Владычица сделали крест и установили его в часовне, а написанная икона, изображающая это событие, была названа Беседной.

Тропарь

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши, потщися, погибaем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы.

"УНИАН-Религии"

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