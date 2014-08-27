27 августа Церковь вспоминает память Маркелла, епископа Апамейского

Священномученик Маркелл, епископ Апамейский, родился от знатных родителей на острове Кипре. Получив хорошее образование, он занимал высокие гражданские должности, удивляя всех чистотой жизни, кротостью, милосердием и красноречием.

Около 375 года, оставив жену с детьми, святой предался пустынной монашеской жизни в Сирии. Жители Апамеи, приведя его в город как бы по какому-то полезному делу, избрали его епископом.

Святитель отличался ревностью в борьбе с язычеством. О нем известно, что, получив от святого благоверного царя Феодосия Великого позволение разрушить крепко сложенный храм Юпитера в Апамее, святитель недоумевал, как это сделать. Один работник обещал помочь ему. Он подрыл три огромные колонны, подпирая их до времени оливковыми деревьями, а затем начал поджигать их, но деревья не загорались. Когда об этом узнал святитель Маркелл, он в церкви, у святого жертвенника, сотворил чин малого освящения воды и велел с верою окропить этой водой деревья. После этого деревья быстро сгорели, колонны упали и увлекли за собой весь языческий храм.

Когда близ Авлона в Апамейской области воины разрушали еще один языческий храм, святителя, наблюдавшего поодаль, схватили язычники и бросили в огонь.

Убийцы были найдены, и сыновья хотели им отомстить, но Поместный Собор запретил им это, указав несправедливым мстить за ту кончину, за которую надо благодарить Бога.

"УНИАН-Религии"

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