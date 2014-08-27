27 августа Православная Церковь чтит память пророка Михея

Пророк Михей, шестой из двенадцати малых пророков, происходил из племени Иудова и был родом из города Морасфи, к югу от Иерусалима, почему и называется Морасфитянином.

Свое пророческое служение начал около 778 года до Рождества Христова и проходил его почти 50 лет при царях иудейских Иоафаме, Ахазе и благочестивом праведном Езекии.

Он был современником пророка Исаии. Обличения и предсказания пророка Михея относились как к Иудейскому, так и к Израильскому царствам. Он предвидел бедствия, грозившие Израильскому царству при его разрушении и Иудее при нашествии царя Сеннахерима Ассирийского. Ему принадлежит пророчество о рождении Спасителя мира в Вифлееме.

Мощи его найдены в четвертом веке после Рождества Христового.

Тропарь

Пророка Твоего Михея память, Господи, празднующе, тем Тя молим: спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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