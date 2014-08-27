27 августа Православная Церковь чтит память святого Аркадия Новоторжского

Преподобный Аркадий Вяземский и Новоторжский родился в начале одиннадцатого века века в старинном русском городе Вязьме (Смоленская область) в благочестивой семье. С детских лет воспитывая святого Аркадия в глубокой вере, родители научили его строгой молитве и послушанию.

Кроткий, добрый и целомудренный юноша избрал своим подвигом юродство Христа ради.

Жил он где придется, питался подаянием. Он любил уединенную ночную молитву, за которой проводил многие часы, стоя на большом плоском камне посреди лесной поляны.

Юноша давал мудрые советы, предсказания его всегда сбывались. После того как вязьмичи стали свидетелями чудес, совершённых по молитвам блаженного Аркадия, он, избегая людской славы, удалился из родного города в верховья реки Тверцы. Там поселился он в странноприимном доме, устроенном его духовным наставником преподобным Ефремом вблизи города Новый Торг (впоследствии г. Торжок Тверской области).

Блаженный Аркадий разделял труды преподобного Ефрема Новоторжского, помогал ему в сооружении первого на Руси храма во имя святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Храм стал соборной церковью новоустроенного Борисоглебского монастыря. Блаженный Аркадий принял иночество, остался в этом монастыре и жил в послушании своему духовному отцу-игумену новой обители.

Преподобный Аркадий не пропускал ни одного богослужения, являясь к заутрени первым, вместе с преподобным Ефремом и во всем следуя его примеру. Он трудился в обители наравне с другими иноками, а ночи по-прежнему проводил в коленопреклоненных молитвах и слезах.

После кончины преподобного Ефрема, преподобный Аркадий еще много лет трудился в Борисоглебском монастыре, пребывая в молитве, посте и молчании. Точное время его кончины неизвестно (по некоторым данным 13 декабря 1077).

Преподобный Аркадий был погребен в соборном храме монастыря, в деревянном гробе на правой стороне храма. Его святые мощи, прославленные чудесными исцелениями, были открыты 11 июля 1677 года. Прославлению преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского предшествовали чудесные его явления в 1525 и 1661 годах.

Тропарь

От духовнаго наставника, отца преподобнаго Ефрема, наставляемь, послушания добрый рачителю, отче Аркадие, от мирскаго мятежа удалился еси и, инок быв изрядный, добрым подвигом ревнуяй, от Христа Бога приял еси венец славы Небесныя; и ныне, вкупе с преподобным отцем Ефремом у Престола Вышняго предстоя, о нас молися, избавитися нам от всех бед и скорбей и спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.