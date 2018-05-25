Преподобный Феодосий Печерский - молитвенник за Киев и все наше Отечество: Духом всегда буду с вами

27 августа Православная Церковь празднует память перенесения мощей преподобного Феодосия Печерского из пещер - в Успенский храм Киево-Печерской лавры.

О особом значении преподобного Феодосия для Православия свидетельствует тот факт, что он стал вторым святым после князей Бориса и Глеба, канонизированным в 1108 году.

Феодосий родился в древнем городке Васильев (нынешний Васильков) в 1036 году. С детства он отличался от сверстников особой религиозностью, склонностью к уединению и духовным размышлениям. В то же время Феодосий заметно тянулся к учебе, к чтению духовной литературы, которую он с упоением осваивал.

Мысли о монашеской жизни, об отречении от мира, с ранних лет не покидали молодого Феодосия. После многих жизненных испытаний и поисков, юноша добрался до Киева и стал учеником преподобного Антония Печерского. В 1058 году преподобный Никон Великий, игумен Печерской обители, постриг Феодосия в монахи.

Все годы его монашеского подвига проходили в тяжелом труде. Никогда не заботясь о свом грешном теле, он был озабочен лишь своей душой и ее спасением. Никогда не боялся и не сторонился тяжелой работы, а всегда искал ее и с удовольствием делал все за себя и за других монахов. Молился преподобный Феодосий всегда горячо и искренне. Во время Великого поста удалялся в отдельную пещеру, находясь в затворе и уединении до самой Пасхи.

За монашеские подвиги и особые добродетели братия монастыря избрала преподобного Феодосия своим игуменом в 1062 году. На этой духовной ниве он проявил себя, прежде всего, как строитель Печерской обители.

Преподобный на месте своих подвигов основал наземный монастырь, перенеся монашеские кельи с узких пещерных переходов в каменные и деревянные постройки. При его игуменстве были возведены все основные храмы и кельи обители. Кроме того, рядом с монастырем, преподобный Феодосий построил храм в честь первомученика архидиакона Стефана с помещением для больных и малообеспеченных людей.

Также преподобный отчислял десятину от доходов монастыря им на потребу. Необходимо особо отметить всепрощение, любовь и терпимость к ближним святого Феодосия. Несмотря на кротость и доброту характера, преподобный Феодосий управлял Печерской обителью твердой отцовской рукой. Он первый ввел в обители Студийский устав, что послужило примером для всех других монастырей Киевской Руси.

Преподобный Феодосий скончался через год после преподобного Антония, в 1074 году. Перед своей кончиной он собрал возле себя всю монастырскую братию, заповедав им чистое и верное служение Церкви и Богу, терпение и любовь к ближним. После смерти тело преподобного Феодосия было похоронено в его келии в Дальних пещерах.

В 1091 году игумен Иоанн с братией Печерской обители посовещались и постановили, что мощи преподобного отца Феодосия должны находиться в главном монастырском храме. Мощи преподобного решили перенести в Успенский собор.

Найти святые мощи было поручено преподобному Нестору Летописцу, который впоследствии описал это событие. За три дня до праздника Успения Пресвятой Богородицы игумен Иоанн отвел Нестора в пещеру преподобного Феодосия. Осмотрев пещеру, они наметили место, где необходимо было копать. Игумен запретил преподобному Нестору рассказывать братии о раскопках, пока мощи не будут найдены. Для помощи отец игумен позволил Нестору взять кого он захочет.

Преподобный Нестор и двое помощников-монахов от заката до рассвета копали в Дальних пещерах, однако не могли ничего найти. Они стали скорбеть и плакать, думая, что святой не благоволит их поискам. Одновременно эту мысль сменила другая - в том ли месте они ищут? И они стали копать с противоположной стороны.

Только ударили к утренней службе, как преподобный Нестор наткнулся на гробницу преподобного Феодосия. Мощи оказались нетленными, суставы не распались, только волосы присохли на голове.

Обретение мощей преподобного сопровождалось разными чудесами. Той ночью многие видели необычное яркий свет, который распространился над обителью.

Чудесное знамение в ту ночь также видел епископ Владимирский Стефан (игумен Печерской обители в 1074 - 1078 годах), который находился в Киеве в Кловском монастыре и знал о поисках мощей преподобного Феодосия.

Когда епископ Стефан увидел вночи над монастырем яркий свет, подумал, что начали перенесение мощей без него. Он, сев на коня, вместе с Климентом, игуменом Кловской обители, направился к пещере преподобного. Когда они приближались к пещере, увидели над ней множество ярких свечей, однако подъехав совсем близко ничего похожего не обнаружили.

На следующий день мощи торжественно были перенесены в Успенский собор, где были положены в специально приготовленном месте, справа.

В 1108 году по просьбе игумена Феоктиста митрополит Киевский Никифор постановил на Соборе вписать Феодосия в Синодик во всех епархиях. Это означало, что с этого момента начали отмечать не только блаженную кончину преподобного Феодосия, но и перенесение его нетленных мощей.

Впоследствии на пожертвования князей для мощей была сделана драгоценная рака из серебра. В 1240 году, во время нашествия монголо-татар, эта рака вместе с другими священными реликвиями была спрятана братией монастыря под спудом Успенского собора, где она и до сих пор находится.

Преподобный Феодосий и после своей смерти не оставляет свою духовную опеку над Печерской лаврой, Киевом и всем нашим Отечеством, потому что как говорил сам святой: «Телом отхожу от вас, но духом всегда буду с вами».

Архимандрит Дамиан (Радзиховский), блюститель Дальних пещер Киево-Печерской лавры - для "УНИАН-Религии".