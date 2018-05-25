Гроб преподобного Феодосія Печерського

Преподобный Феодосий Печерский - молитвенник за Киев и все наше Отечество: Духом всегда буду с вами

02:27, 27 августа 2014
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Гроб преподобного Феодосія Печерського

27 августа Православная Церковь празднует память перенесения мощей преподобного Феодосия Печерского из пещер - в Успенский храм Киево-Печерской лавры.

О особом значении преподобного Феодосия для Православия свидетельствует тот факт, что он стал вторым святым после князей Бориса и Глеба, канонизированным в 1108 году.

Феодосий родился в древнем городке Васильев (нынешний Васильков) в 1036 году. С детства он отличался от сверстников особой религиозностью, склонностью к уединению и духовным размышлениям. В то же время Феодосий заметно тянулся к учебе, к чтению духовной литературы, которую он с упоением осваивал.

Прп. Феодосий Печерский. Солдатов А.Н. (Иконописная школа). Фреска. Святые врата Святогорской лавры. Украина. 2005 год.

Мысли о монашеской жизни, об отречении от мира, с ранних лет не покидали молодого Феодосия. После многих жизненных испытаний и поисков, юноша добрался до Киева и стал учеником преподобного Антония Печерского. В 1058 году преподобный Никон Великий, игумен Печерской обители, постриг Феодосия в монахи.

Все годы его монашеского подвига проходили в тяжелом труде. Никогда не заботясь о свом грешном теле, он был озабочен лишь своей душой и ее спасением. Никогда не боялся и не сторонился тяжелой работы, а всегда искал ее и с удовольствием делал все за себя и за других монахов. Молился преподобный Феодосий всегда горячо и искренне. Во время Великого поста удалялся в отдельную пещеру, находясь в затворе и уединении до самой Пасхи.

За монашеские подвиги и особые добродетели братия монастыря избрала преподобного Феодосия своим игуменом в 1062 году. На этой духовной ниве он проявил себя, прежде всего, как строитель Печерской обители.

Преподобный на месте своих подвигов основал наземный монастырь, перенеся монашеские кельи с узких пещерных переходов в каменные и деревянные постройки. При его игуменстве были возведены все основные храмы и кельи обители. Кроме того, рядом с монастырем, преподобный Феодосий построил храм в честь первомученика архидиакона Стефана с помещением для больных и малообеспеченных людей.

Заповіт преподобного Феодосія Києво-Печерського Київському Князю Ізяславу про православної християнської Вірі

Также преподобный отчислял десятину от доходов монастыря им на потребу. Необходимо особо отметить всепрощение, любовь и терпимость к ближним святого Феодосия. Несмотря на кротость и доброту характера, преподобный Феодосий управлял Печерской обителью твердой отцовской рукой. Он первый ввел в обители Студийский устав, что послужило примером для всех других монастырей Киевской Руси.

Преподобный Феодосий скончался через год после преподобного Антония, в 1074 году. Перед своей кончиной он собрал возле себя всю монастырскую братию, заповедав им чистое и верное служение Церкви и Богу, терпение и любовь к ближним. После смерти тело преподобного Феодосия было похоронено в его келии в Дальних пещерах.

Ікона Феодосій Печерський з житієм

В 1091 году игумен Иоанн с братией Печерской обители посовещались и постановили, что мощи преподобного отца Феодосия должны находиться в главном монастырском храме. Мощи преподобного решили перенести в Успенский собор.

Найти святые мощи было поручено преподобному Нестору Летописцу, который впоследствии описал это событие. За три дня до праздника Успения Пресвятой Богородицы игумен Иоанн отвел Нестора в пещеру преподобного Феодосия. Осмотрев пещеру, они наметили место, где необходимо было копать. Игумен запретил преподобному Нестору рассказывать братии о раскопках, пока мощи не будут найдены. Для помощи отец игумен позволил Нестору взять кого он захочет.

Преподобный Нестор и двое помощников-монахов от заката до рассвета копали в Дальних пещерах, однако не могли ничего найти. Они стали скорбеть и плакать, думая, что святой не благоволит их поискам. Одновременно эту мысль сменила другая - в том ли месте они ищут? И они стали копать с противоположной стороны.

Только ударили к утренней службе, как преподобный Нестор наткнулся на гробницу преподобного Феодосия. Мощи оказались нетленными, суставы не распались, только волосы присохли на голове.

Ікона Матері Божої Печерська з предстоячими свв. Антонієм і Феодосієм Печерськими Печерська ікона XIX століття. Києво-Печерська лавра

Обретение мощей преподобного сопровождалось разными чудесами. Той ночью многие видели необычное яркий свет, который распространился над обителью.

Чудесное знамение в ту ночь также видел епископ Владимирский Стефан (игумен Печерской обители в 1074 - 1078 годах), который находился в Киеве в Кловском монастыре и знал о поисках мощей преподобного Феодосия.

Когда епископ Стефан увидел вночи над монастырем яркий свет, подумал, что начали перенесение мощей без него. Он, сев на коня, вместе с Климентом, игуменом Кловской обители, направился к пещере преподобного. Когда они приближались к пещере, увидели над ней множество ярких свечей, однако подъехав совсем близко ничего похожего не обнаружили.

На следующий день мощи торжественно были перенесены в Успенский собор, где были положены в специально приготовленном месте, справа.

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В 1108 году по просьбе игумена Феоктиста митрополит Киевский Никифор постановил на Соборе вписать Феодосия в Синодик во всех епархиях. Это означало, что с этого момента начали отмечать не только блаженную кончину преподобного Феодосия, но и перенесение его нетленных мощей.

Впоследствии на пожертвования князей для мощей была сделана драгоценная рака из серебра. В 1240 году, во время нашествия монголо-татар, эта рака вместе с другими священными реликвиями была спрятана братией монастыря под спудом Успенского собора, где она и до сих пор находится.

Преподобный Феодосий и после своей смерти не оставляет свою духовную опеку над Печерской лаврой, Киевом и всем нашим Отечеством, потому что как говорил сам святой: «Телом отхожу от вас, но духом всегда буду с вами».

Архимандрит Дамиан (Радзиховский), блюститель Дальних пещер Киево-Печерской лавры - для "УНИАН-Религии".

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