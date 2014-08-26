26 августа Церковь чтит память священномученика Серафима (Звездинского)

Священномученик Серафим (в миру - Николай Иванович Звездинский) родился в 1883 году. С юных лет Серафим (Звездинский) полюбил церковное богослужение, Божественную литургию, за которой, как говорил будущий мученик, «он уже распалялся сердцем».

Когда Серафим (Звездинский) учился в Духовной Академии, он тяжело заболел и был исцелен по молитве Серафиму Саровскому. Ещё студентом Духовной Академии Серафим (Звездинский) прославился как проповедник, его статьи печатались в богословских журналах.

Серафим (Звездинский) был духовным сыном Алексея Зосимовского, по благословению которого он принял монашеский постриг. Когда большевики начали гонения на Церковь он перебрался в лесной скит.

По благословению Патриарха Тихона становиться епископом. Серафим (Звездинский) пережил несколько арестов и ссылок.

В 1937 году он был расстрелян.

"УНИАН-Религии"

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