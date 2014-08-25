25 августа Церковь чтит память преподобномученика Варлаама (Коноплева)

Преподобномученик Варлаам (Коноплев) родился в семье горнозаводских крестьян-старообрядцев. После долгих размышлений в 35-летнем возрасте Василий Коноплёв через таинство миропомазания присоединился к Православной Церкви. Соединились с Церковью и все его родные — всего девятнадцать человек.

В местечке Белогорье Осинского уезда Пермской губернии он своими руками построил монастырь и стал его первым настоятелем. Вскоре Белогорская Свято-Николаевская обитель завоевала большую любовь местного населения, которое называло ее Уральским Афоном.

Есть свидетельства о том, что архимандрит Варлаам 8 декабря 1910 года встречался с царем-страстотерпцем Николаем II. Отец Варлаам был членом Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 годов.

25 августа 1918 года он был арестован и расстрелян красноармейцами по дороге из монастыря в город Осу и брошен в Каму. Через несколько дней его духовной дочери, жившей в Перми, было открыто во сне место гибели отца Варлаама. Тело мученика нашли в указанном месте и похоронили на кладбище Перми. Всего в 1918 году трагически погибли 36 монахов из Белогорской обители.

Во главе с настоятелем они были причислены к лику святых Новомучеников и исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.

Тропарь

Узы и страдания кротко претерпел еси, / свидетельствуя о Любви Христовой даже до смерти. / Избранник Божией Матери явился еси, / горняго мира смирением достигл преподобне Варлааме. / И ныне милостиво посещая чад твоих, / моли Христа Бога // спастися душам нашим.