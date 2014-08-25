25 августа - память мучеников Аникиты и Фотия

Мученики Аникита и Фотий, его племянник, были родом из Никомидии. Аникита, военный сановник, обличал императора Диоклитиана (284—305), установившего на городской площади орудия казни, чтобы устрашать христиан. Разгневанный Диоклитиан приказал мучить святого Аникиту, а затем бросить его на съедение зверям. Но выпущенный лев сделался кроток и ласкался к нему.

Внезапно началось сильное землетрясение, отчего упало капище Геркулеса, и под обвалившейся городской стеной погибло много язычников. Диоклетиан приказал убить святого Аникиту. Палач занес меч, чтобы отсечь голову святому, но сам упал без чувств. Святого Аникиту стали колесовать и палить огнем, но колесо остановилось, а огонь погас. Мученика бросили в котел с кипящим оловом, но олово остыло. Так Господь хранил Своего раба для утверждения многих.

Племянник мученика — святой Фотий, приветствовал страдальца и, обратившись к царю, заметил: «Идолопоклонник, твои боги — ничто!». Меч, занесенный над новым исповедником, поразил самого палача. Мучеников посадили в темницу. Через три дня Диоклитиан стал уговаривать их: «Поклонитесь богам нашим, и я прославлю вас и обогащу».

Мученики отвечали: «Погибни ты со своею честью и богатством!». Тогда их привязали за ноги к диким коням, но святые, влачимые по земле, оставались невредимыми. Не пострадали они и в накаленной бане, которая развалилась.

Наконец Диоклитиан велел разжечь огромную печь, и множество христиан, воодушевленных подвигами святых Фотия и Аникиты, сами ступили в нее со словами: «Мы христиане!». Все они скончались с молитвою на устах. Тела святых Аникиты и Фотия не пострадали от огня и даже волосы их остались целы. Видя это, многие из язычников уверовали во Христа. Это событие произошло в 305 году.

Их святые души переселились в Вечные обители Царствия Небесного, где и поныне прибывают в великой радости и славе!

Мученику Аниките дана благодать исцелять от недугов.

"УНИАН-Религии"

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