25 августа - память священномученика Александра, епископа Команского

Святой Александр жил в III веке недалеко от Неокесарии. Изучил Священное Писание, знал многие науки. Приняв на себя подвиг юродства, святой жил в бедности, занимаясь продажей угля на городской площади. Многие, видя его лицо всегда черным от угольной пыли, относились к нему с презрением.

Когда в Команах умер епископ, то одни предлагали избрать нового предстоятеля из знати, другие - ученого или красноречивого, третьи - богатого. Тогда святитель Григорий Неокесарийский, приглашенный для посвящения избранника, указал, что епископ должен иметь не внешние только достоинства и отличия, но прежде всего, чистое сердце и святую жизнь. Эти слова вызвали у некоторых усмешку: "Если не смотреть на внешний вид и благородство происхождения, то и Александр угольщик может быть поставлен епископом".

Святитель Григорий подумал, что не без Промысла Божия был упомянут этот человек, и просил вызвать его. Появление святого среди собравшихся вызвало смех. Почтительно обратившись к святителю Григорию, святой Александр стоял, углубившись в себя, не обращая внимания на насмешки; святитель испытал его, и угольщик вынужден был открыть, что он прежде был философом, изучил Священное Писание, но ради Бога принял на себя добровольную нищету и смирение. Тогда святитель Григорий взял угольщика к себе в дом, где он смыл грязь, и его одели в чистые одежды.

Вернувшись на Собор, святитель Григорий начал при всех предлагать ему вопросы из Священного Писания, на которые святой Александр отвечал как знающий и мудрый пастырь. Увидев это, присутствовавшие удивились его смирению и единодушно избрали Александра епископом.

Святитель Григорий посвятил его во пресвитера, а затем во епископа. После хиротонии новый Святитель сказал слово народу, исполненное силы и благодати Божией; все радовались, что Господь послал им такого мудрого пастыря.

При императоре Диоклетиане (284-305) Святитель мужественно исповедал Христа, отказавшись поклониться идолам, после мучений его бросили в огонь, и там он преставился к Богу.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.