24 августа Православная Церковь чтит память мученицы Римской Сосанны

24 августа православная церковь чтит памяти мученицы Сосанны Римской. Святая происходила из священнической семьи, была племянницей папы Римского Гаия (283-296). Их семья также состояла в родстве с императором Диоклетианом Еще с юных лет, воспитанная в строгой христианской традиции, Сосанна решила посвятить свою жизнь Богу. Когда она повзрослела, слух о ее красоте и добродетели дошел до Диоклетиана. Он решил выдать ее за своего соправителя Максимиана. Император послал к отцу святой, пресвитеру Гавинию, своего родственника Клавдия для решения данного вопроса. Вскоре, после общения с благочестивой семьей, Клавдий со всеми своими родственниками принял крещение. Узнав о том, что целая семья родственная императору приняла христианство, Диоклетиан велел изгнать их из Рима. Вскоре мучеников предали смерти в Остии. Святую Сосанну забрали во дворец. Императрице было поручено уговорить ее покориться воле Диоклетиана. Но императрица, сама будучи тайной христианкой, только поддерживала намерения мученицы о сохранении девства ради служения Господу. Видя непреклонность Сосанны император отдал ее в руки Максимиана. Последний решил силой обесчестить деву, но ангел Господень защитил ее от такой участи. Увидев, что она не изменит своей вере и обетам данным ею, Максимиан повелел убить святую. Мученице мечем отсекли голову. Тело Сосанны забрала императрица и похоронила ее по христианскому обычаю. Через некоторое время, на месте убийства святой освятили церковь в память о подвиге ее веры.

Тропарь

Агница Твоя Иисусе Сосанна, зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и Тебе ищущи страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную приими мя, с любовью пожершуюся Тебе: тоя молитвами, яко милостив, спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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