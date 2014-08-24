24 августа - память преподобного Иоанна Затворника

24 августа совершается память преподобного Иоанна Затворника (в миру Иван Крюков). Родился святой в 1795 году в городе Курске. С детства проявлял любовь к делам благочестия. Его детские годы прошли в наймах. В более старшем возрасте он по принуждению матери вступил в брак, и только после смерти жены в 1839 году Иоанн последовал зову своего сердца и ушел в Глинскую пустынь и принял там монашеский постриг.

С самого поступления в монастырь он отличился необыкновенным усердием в молитве. Усердие его проявлялось и в монастырских трудах, и в скором времени он был назначен экономом обители.

С возобновлением Святогорского Успенского монастыря в 1844 году часть братии Глинского монастыря перешла на жительство восстанавливаемую обитель. В числе этой братии был и святой Иоанн. Работая на расчистке пещер, преподобный полюбил одну из меловых келий. В 1850 году, по благословению настоятеля он уходит в затвор в этой келии. А еще через два года святой был пострижен в схиму. В затворе святой прожил 17 лет. За такой свой подвиг, святой сподобился у Господа благодатных дарований.

Скончался святой 24 августа 1867 года, мирно отдав свой дух Богу. Но Господь не перестал посылать свои благодатные дарования и после смерти святого. На могиле преподобного начали происходить чудеса и исцеления.

24 августа 1995 года преподобный Иоанн Затворник Святогорский был причислен Украинской Православной Церковью к лику святых. Всечестная глава его благоговейно хранится в Свято-Успенском соборе Святогорской обители.

Тропарь

В пустыню Святых Гор прешел еси, мира красоту оставив и крест взем, последовал еси Христу, отче наш Иоанне, пощением, бдением и тяжкими веригами в затворе подвизался еси, души недужных, приходящих к тебе верою исцеляеши, и Обители твоея украшение являешися, темже со Ангелы срадуется, преподобне, дух твой.

"УНИАН-Религии"

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