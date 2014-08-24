24 августа - день памяти преподобного Феодора, князя Острожского

Преподобный Феодор, князь Острожский был одним из потомков князя Даниила Галицкого. Он жил в первой половине шестнадцатого века и отличался ревностью к защите Православия. В это время великое княжество Литовское находилось в упорной борьбе с Польшей. Витовт, двоюродный брат польского короля, опасаясь, чтобы митрополиты всея Руси, жившие со времен Петра постоянно в Москве, своим влиянием не установили братского единодушия между Литовско-Русскими и Московскими землями, которое было опасно для Литовского правления, поспешил установить для своих земель митрополию, отдельную от Московской.

Еще более он старался прервать всякую политическую связь Литовского княжества с короной Польской. По смерти его, Свидригайло, родной брат Ягелла, следовал его примеру. Для Православия было полезным не иметь никакой зависимости от Польши, поэтому и Феодор, князь Острожский, помогал Свидригайлу против Польши, и весьма прославился в этой борьбе. Усилив свои дружины наемными татарами, Феодор мужественно действовал против Жигмонта Кейстуговича, которого Польша противопоставила Свидригайлу.

В 1432 году он овладел замком Смотричем в Подолье и подчинил Свидригайловой власти Луцк, главный из городов Волынских. Вслед за тем разбил он наголову и взял в плен Бучацкого, старосту Каменецкой крепости, и опустошил окрестности Бреста Литовского. Передавши княжеский престол и славу сыну своему Василию, Феодор, по сказанию краткого рукописного жизнеописания, принял в Печерском монастыре святое иночество и, усердно подвизаясь о своем спасении и благоугождении Богу, украсил душу свою всеми добродетелями.

В 1638 году иеромонах Афанасий Кальнофийский свидетельствовал, что преподобный Феодор «открыто почивает в Феодосиевой пещере в целом теле».

Тропарь

Преобразил еси земнаго княжения славу во иночества образ смиренный, и вместо врагов видимых на невидимыя ополчился еси, и, обою победитель красен являяся, един от чудотворец Печерских показался еси; темже и нам ревности Божия дар испроси, братолюбием сердца наша просвети и ко спасению вечному стези наша, Феодоре блаженне, направи.