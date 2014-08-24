24 августа день памяти преподобномучеников Феодора и Василия Печерских

Преподобным Феодору и Васили Печерским молятся об избавлении от любви к наживе.

Преподобномученики Феодор и Василий Печерские трудились в одиннадцатом веке в Ближних пещерах Киева. Святой Феодор раздал свое богатство нищим, удалился в монастырь и поселился в пещере, соседней с пещерами преподобного Феодосия. Много лет пробыл он тут в строгом посте. Когда он начал беспокоиться об имении, которое он раздал, святой Василий утешал его: «Прошу тебя, брат Феодор, не теряй награды; если хочешь имения, возьми все, что есть у меня». Преподобный Феодор раскаялся и сердечно полюбил преподобного Василия, вместе с которым жил в келье.

Однажды преподобный Василий в течение трех месяцев нес послушание вне монастыря. Бес, приняв его облик, явился к преподобному Феодору и указал сокровища, когда-то сокрытые в пещере разбойниками. Инок хотел уже выйти из монастыря, чтобы купить имение и жить в миру. Но когда вернулся преподобный Василий, бесовский обман раскрылся. С тех пор преподобный Феодор стал внимательнее к себе. Чтобы не увлекаться помыслами, он поставил у себя жернов и по ночам перемалывал зерно. Так долгими и усердными подвигами он освободился от страсти сребролюбия, то есть любви к наживе.

До князя Мстислава Святополковича дошел слух, что инок Феодор нашел много сокровищ в пещере. Он вызвал к себе преподобного и велел указать место, где спрятаны ценности. Святой Феодор ответил князю, что и в самом деле он видел в пещере много золота и сосудов, но чтобы не было соблазна он вместе с иноком Василием зарыл их, а Бог отнял у него память, где оно скрыто. Не поверив святому, князь приказал замучить его до смерти. Святого Феодора избили так, что вся власяница его была смочена в крови, затем его повесили вниз головой, разложив под ним костер. В пьяном состоянии князь повелел мучать и святого Василия, а затем сам убил его стрелой. Умирая, преподобномученик Василий бросил стрелу к ногам князя Мстислава и предсказал, что скоро он сам будет смертельно уязвлен ею. Пророчество исполнилось: 15 июля 1099 года на стене Владимирской крепости князь Мстислав во время междоусобной войны с Давидом Игоревичем был неожиданно сквозь отверстие доски поражен стрелой в грудь и в следующую ночь скончался. Узнав свою стрелу, князь сказал: «Умираю за преподобномучеников Василия и Феодора».

Тропарь

Союзом любве связавшеся, преподобнии, всяк союз козней вражиих попрасте, страдание же и смерть неповинне от сребролюбиваго князя претерпесте добле, тем молим вас, вкупе поживших и венцы мучения приемших, молитеся Господеви о нас, яко да во мнозей любви, вере и надежди добре поживше, всегда ублажаем вас, Феодоре и Василие добропобеднии.