23 августа Церквь чтит Память Лаврентия Калужского, Христа ради юродивого

Святой происходил из старинного рода. Он прославился своими великими подвигами самоотречения и молитвы. Блаженный зимой и летом всегда ходил босой, в рубашке и овчинном кожухе. Большую часть своей жизни провел в маленькой хижине в полуверсте от города, на месте где стоял уединенный храм Рождества Христова.

Святой ночами выходил на паперть храма и совершал молитвы, а для слушания Богослужения у него был прокопан специальный ход в земле – таким образом праведный Лаврентий ходил к церкви, утаивая свои молитвы от людей.

Наибольшим подвигом святого считается чудо защиты города Калуги от вражеского войска. Когда войско защитников начали окружать враги, перед ними явился праведный Лаврентий с топором в руках. Он начал вдохновлять и поддерживать князя с войском и те одержали победу.

Этот подвиг отразился на иконографии святого. На древних иконах он изображается в молитвенном стоянии и держащим в левой руке топор.

Преставился святой 23 августа 1515 года. На месте его жизни и подвига со временем был основан монастырь, куда и перенесли его мощи, которые прославились множеством чудотворений.

Тропарь

Просветився божественною благодатию, Богомудре, и весь разум и сердце от суетнаго мира сего к Зиждителю неуклонно возложив, целомудрием и многим терпением во временней жизни течение добре скончал еси и веру соблюл еси непорочну. Темже и по смерти явися светлость жития твоего, источавши бо чудесем источник неисчерпаемый верою притекающим ко святому твоему гробу, Лаврентие всеблаженне, моли Христа Бога, да спасет души наша.

"УНИАН-Религии"

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