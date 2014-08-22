22 августа Православная Церковь прославляет Собор Соловецких святых – 50-ти святых мужей

«…Соловки — дивный остров молитвенного созерцания, слияния духа временного, человеческого с духом вечным, Господним. Темная опушь пятисотлетних елей наползает на бледную голубизну студеного моря. Между ними лишь тонкая белая лента едва заметного прибоя. Тишь. Покой. Штормы редки на Полуночном море. Тишина царит и в глуби зеленых дебрей, где лишь строгие ели перешептываются с трепетно-нежными — таких нежных нигде, кроме Соловков, нет — невестами-березками. Шелковистые мхи и густые папоротники кутают их застуженные долгой зимой корни. А грибов-то, грибов! Каких только нет!…» - Такой запомнил природу острова один из немногих, чудом выживших, узников Соловецкого лагеря особого назначения — писатель Борис Ширяев.

Земля, овеянная преданием… В XV веке монах Кирилло-Белозерского монастыря по имени Савватий, ставший отшельником, отплыл на пустынную соловецкую землю вместе со своим сподвижником – монахом Германом. Поселились они возле Секирной Горы, воздвигли крест, поставили келью. Позднее на это место пришел и другой святой подвижник – монах Зосима, а уже за ним – череда отшельников, искавших только молитвенного уединения и служения Богу.

Нелегкой была эта земля для жизни: зимой морозы под сорок, летом гнус. Трудами и спасались братия. Камень за камнем из века в век воздвигали они стены святой обители, Соловецких соборов и храмов. Натруженные узловатые руки иноков тянули сети, разбивали гряды под огород, тесали бревна. И между трудом, в поте лица совершалась непрестанная не развлекаемая молитва о Руси. Не прерывалась духовная связь, не прекращалась череда подвижников.

Но спустя века невероятный изгиб воображения руководителей нового советского государства превратил святую землю Соловков в один из самых страшных лагерей смерти. Над древним Преображенским собором был водружен красный флаг, по стенам расставлены конвойные, а внутри был устроен настоящий ад. С 20-х годов, до включения лагеря в систему советского «планового экономического производства», он был лишь местом бессмысленного каторжного труда и физического истребления.

Большевицкая пропаганда утверждала, что лагерь был задуман как «средство перевоспитания церковников». На практике Соловки были превращены в лагерь уничтожения непокорного духовенства. Расстрелы порой шли прямо в храмах. Сотни новых святых – мучеников за веру – явились на Соловках за эти годы, зримо явив миру Русскую Голгофу.

Прославленные подвижники, пострадавшие в обители во времена безбожных гонений XX века составляют особый Собор новомучеников и исповедников Соловецких (празднуется 23 августа).

Тропарь

Взыскующе Христа вожделеннаго бисера, во страну полунощную востекли есте, и подвигом первоначальников соловецких поревновавше, леса и пустыни облагоухали есте своими богоугодными молитвами. Темже и Христос вас прослави, и мы вопием: вси святии Соловецтии, молите Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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