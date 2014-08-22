22 августа – память святых мучеников Иулиана, Маркиана и Иоанна

Мученики Иулиан, Маркиан, Иоанн, Иаков, Алексий, Димитрий, Фотий (Фока), Петр, Леонтий и Мария патрицианка, пострадали в Константинополе во время гонения от иконоборца Льва Исаврянина, когда некоторым вообразилось, что поклонение иконам есть идолопоклонство.

Иконы выносили из храмов и домов и уничтожали, а почитателей икон ссылали в ссылку или предавали мучениям и смерти. Когда в это время еретики-иконоборцы по приказанию царя хотели уничтожить образ Спасителя, стоявший над так называемыми Медными воротами, и один из воинов пошел по лестнице к иконе, то многие православные мужчины и женщины, подойдя к лестнице, столкнули ее вместе с воином.

Царь приказал вывести войско против них, и тут было убито много народа. Облеченных же начальственной властью из православных: Иулиана, Маркиана и других, схватили, били палками и посадили в темницу.

Около трех месяцев томили их в темнице, ежедневно давая им по пятьсот ударов. Затем жгли лица их раскаленным железом и умертвили мечом.

Вместе с ними умерщвлена была патрицианка, то есть знатная женщина, Мария. Тела святых мучеников были брошены в море, но православные вынули их оттуда и похоронили.

Через 139 лет мощи были найдены нетленными.

"УНИАН-Религии"

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