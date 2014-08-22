22 августа Православная Церковь чтит память апостола Матфея - покровителя всех, кто связан с финансами

Апостола Матфея принято считать покровителем чиновников, работников налоговых служб, банкиров, бухгалтеров – всех, кто так или иначе связан с финансами.

Святой апостол и евангелист Матфей, которого также называют Левием, апостол из двенадцати, брат апостола Иакова Алфеева. Был мытарем, то есть сборщиком податей для Рима, так как евреи находились под властью Римской империи. Он жил в галилейском городе Капернауме.

Матфей, услышав голос Иисуса Христа: «Иди за Мной», оставил свою должность и пошел за Спасителем. Мытари, собирая подати с соплеменников, делали это с большой выгодой для себя. Люди корыстолюбивые и жестокие, они считались у иудеев за предателей и изменников родины и религии.

Матфей, осознав свои грехи, возместил вчетверо тем, кого прежде обирал, раздал остальное свое имение нищим и вместе с другими апостолами последовал за Христом. Святой Матфей слушал наставления Учителя, видел Его чудеса, ходил вместе с апостолами, был свидетелем страданий, смерти и Воскресения Спасителя и славного Его Вознесения на небо.

После вознесения Господнего и сошествия Святого Духа на Апостолов, святой Матфей сначала оставался в Палестине, вместе с другими апостолами проповедуя Евангелие в Иерусалиме и его окрестностях. Но вот наступило время разойтись Апостолам из Иерусалима по разным народам, для обращения их к вере Христовой. Перед отбытием апостола из Иерусалима, местные христиане просили его предать для них записанные дела и учение Иисуса Христа. На исполнение этой просьбы изъявили свое согласие и прочие, бывшие в то время в Иерусалиме, апостолы. Святой Матфей, исполняя общее желание, написал Евангелие.

Святой апостол Матфей обошел с проповедью Сирию, Лидию, Персию, Парфию, закончив свои проповеднические труды мученической кончиной в Эфиопии. Страна эта была населена племенами каннибалов с грубыми обычаями и верованиями. Святой апостол Матфей своей проповедью здесь обратил нескольких идолопоклонников к вере во Христа, основал Церковь и построил храм в городе Мирмены и поставил в ней епископом своего спутника по имени Платон.

Тропарь

Усердно от мытницы к звавшему Владыце Христу, явльшуся на земли человеком за благость, Тому последовав, апостол избранный явился еси и благовестник Евангелия вселенней велегласен. Сего ради чтим честную память твою, Матфее Богоглаголиве, моли милостиваго Бога да грехов оставление подаст душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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