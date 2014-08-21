21 августа Православная Церковь чтит память священномученика Сергия Чернобыльского

Священномученик Сергий был уроженцем Чернобыльщины. В 1907 году принял священный сан в Киево-Печерской Лавре и был направлен проходить служение в родной город Чернобыль. Верующие любили своего пастыря, доброго и ревностного, заслужившего уважение среди людей.

В 1933 году он был арестован по ложному обвинению и три года отбывал наказание в тюрьме.

По освобождении в 1937 году был назначен настоятелем Ильинского храма в Чернобыле. В том же году ему снова был предъявлен ряд обвинений, одно из которых состояло в том, что батюшка просил не закрывать православные храмы. Власти обещали отпустить его, если в канун Пасхи он скажет прихожанам, чтобы они не верили в Бога.

На Пасху батюшка вышел к пастве со словами: "Христос Воскресе!" и освятил пасхальные куличи. После этого был арестован. Его мучили, требуя отречься от Бога, но отец Сергий терпеливо перенес все скорби и страдания. Был расстрелян 21 августа 1937 года. Место его погребения к началу XXI века было неизвестно.

Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 14 июня 2011 года он был причислен к лику местночтимых святых Киевской епархии как священномученик Сергий Чернобыльский. Днем его памяти был установлен день мученической кончины.

"УНИАН-Религии"

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