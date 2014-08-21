21 августа Православная Церковь чтит память святителя Емилиана

Святитель Емилиан служил епископом города Кизик (Малая Азия) во времена правления императора-иконоборца Льва Армянина (813-820).

Однажды валивевс вызвал к себе группу епископов, среди которых был и Емилиан. Встретив архиереев, правитель поставил их перед выбором: или они отрекаются от почитания икон и уходят с миром, либо нет, и тогда их ждут мучения. Первым среди епископов взял слово Емилиан. Праведник заявил императору, что такие вопросы следует обсуждать не во дворце, а на собрании духовных лиц.

В 815 году, за нежелание отказаться от почитания икон, Кизический епископ Емилиан был отправлен в ссылку, где и скончался как исповедник.

"УНИАН-Религии"

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