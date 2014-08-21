21 августа Православная Церковь чтит память Григория Синаита

О жизни Григория Синаита известно крайне мало, но есть сведения, что в молодости он был в турецком плену, а после выкупа из плена ушел в монастырь, где и постригся в монашество. Некоторое время подвизался в монастыре Святой Екатерины на Синае, поэтому и получил прозвище «Синаит». Потом поселился на Афоне, где практиковал «умную молитву», которой научился на Крите, где оказался после паломничества в Иерусалим.

Вокруг него сформировался круг учеников, оказавший большое влияние на духовную жизнь поздней Византии. Снискал он также уважение и всей Афонской братии мудрыми наставлениями и святостью жизни. Какое-то время он жил во Фракии, где обучал молитве славянских иноков Болгарии, а его ученики распространили ее на всю Юго-Восточную Европу. Его поучения об умной молитве вошли в сборник «Добротолюбие» и оказали сильное воздействие на монашескую жизнь в Православной Церкви.

"УНИАН-Религии"

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