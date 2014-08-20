20 августа - память преподобномученика Дометия Персиянина

Преподобный Дометий жил в IV веке, был родом перс. В молодых годах он был обращен к вере христианином Уаром. Покинув Персию, он ушел в пограничный город Низибию (в Месопотамии), где принял Крещение в одном из монастырей и был пострижен в иноческий образ.

Избегая зависти насельников монастыря, преподобный Дометий удалился в монастырь святых Сергия и Вакха в городе Феодосиополе под руководство архимандрита Нурвела, сурового аскета, о котором повествуется, что в течение 60 лет он не вкушал вареной пищи, не ложился для сна, а отдыхал стоя, опираясь на свой жезл.

В этом монастыре преподобный Дометий был посвящен в сан диакона, но когда архимандрит Нурвел решил поставить его во пресвитера, святой, считая себя недостойным, уединился на пустынной горе в Сирии, в пределах Кира. Там он жил под открытым небом, терпя долгое время зной и холод, а впоследствии стал жить в пещере вместе с двумя учениками.

Постепенно молва о нем распространилась среди окрестного населения. К нему стали приходить за исцелениями и помощью. Многих язычников Дометий привел к вере во Христа. Однажды в местность, где подвизался святой Дометий с учениками, прибыл, направляясь в поход на персов, император Юлиан Отступник (361-363). По его приказанию воины, найдя святого Дометия молящимся с учениками у пещеры, забросали их камнями. Случилось это в 363 году.

Тропарь

Постнически предподвизався на горе, умная врагов ополчения всеоружием Креста погубил еси, всеблаженне. Паки же ко страдальчеству мужески облеклся еси, убив Копронима мечем веры, и обоих ради венчался еси от Бога, преподобномучениче Дометие приснопамятно.

"УНИАН-Религии"

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