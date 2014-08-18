18 августа - день памяти мученика Евстигнея - в возрасте 110 лет святому отсекли голову

Мученик Евстигней родился в Антиохии в середине третьего века. В течение шестидесяти лет он служил в войсках римских императоров Диоклитиана, Максимиана Геруклита, Констанция Хлора, Константина Великого и его сыновей.

Святой Евстигней был собеседником святого Василиска и описал его мученический подвиг († около 308 года). В начале царствования святого Константина Великого он был свидетелем явления на небе звездного Креста, который предсказал ему победу.

Старым Евстигней оставил военную службу и удалился на свою родину. Там он проводил время в молитвах, посте и посещении храмов Божиих. Так он дожил до царствования Юлиана Отступника (361-363), который стремился восстановить язычество.

По доносу одного из антиохийских граждан, святой Евстигней как христианин предстал перед судом императора Юлиана в 362 г. Он безбоязненно обличил императора в отступлении от Христа, поставил ему в пример его родственника святого Константина Великого и подробно рассказал, как он был очевидцем явления на небе знамение Креста.

Юлиан не помиловал глубокой старости святого Евстигнея, которому было 110 лет, и приказал отсечь ему голову.

"УНИАН-Религии"

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