18 августа – память преподобного Иова Ущельского

Преподобный Иов Ущельский был иноком Соловецкого монастыря. 10 ноября 1608 года он был посвящен в сан иеромонаха Новгородским митрополитом Исидором.

В 1614 году преподобный Иов отправился в Мезенский край, где поставил часовню в честь Рождества Христова. Первые собравшиеся иноки жили в домах своих родственников-мирян, настолько бедна была обитель. После пожалования царем Михаилом Феодоровичем земли, преподобный устроил церковь и братские келии.

5 августа 1628 года, когда братия были на сенокосе, на монастырь напали разбойники. После страшных истязаний с требованием открыть монастырские сокровища разбойники обезглавили преподобного Иова. Ничего не найдя, они ушли.

Возвратившиеся братия с честью погребла тело преподобномученика. Местное почитание преподобного как угодника Божия началось вскоре после его кончины и многочисленных чудес.

Первая икона святому была написана в 1658 году, а житие — в 1660-х годах. Тогда же была построена над мощами преподобного часовня, перестроенная затем по благословению архиепископа Холмогорского Афанасия в церковь в честь праведного Иова Многострадального.

3 ноября 1739 года мощи преподобного Иова были освидетельствованы архиепископом Варсонофием, им же благословлено петь молебны святому.

"УНИАН-Религии"

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