17 августа – память святой преподобномученицы Евдокии

Святая преподобномученица Евдокия была знатная римлянка, жившая в четвертом веке.

В числе девяти тысяч христиан ее взяли в плен войска персидского царя Сапора.

Находясь в плену, святая проповедовала среди персидских женщин и многих из них обратила в христианство.

За это она подверглась долговременным, жестоким истязаниям и была обезглавлена.

"УНИАН-Религии"

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