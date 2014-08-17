17 августа – память святой преподобномученицы Евдокии
00:05, 17 августа 2014Праздники
297
Святая преподобномученица Евдокия была знатная римлянка, жившая в четвертом веке.
В числе девяти тысяч христиан ее взяли в плен войска персидского царя Сапора.
Находясь в плену, святая проповедовала среди персидских женщин и многих из них обратила в христианство.
За это она подверглась долговременным, жестоким истязаниям и была обезглавлена.
"УНИАН-Религии"
Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter